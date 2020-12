“Nomina dei nuovi vertici, prevista durante la giunta odierna, la proposta di modifica dell’assetto societario, il ruolo nel sistema regionale di ricerca e la partecipazione a nuove sfide progettuali”. Sono queste le tappe del percorso di rilancio della Sotacarbo illustrato dall’assessore alla Programmazione, Giuseppe Fasolino, durante l’incontro di questa mattina con i rappresentanti sindacali che hanno tenuto un sit-in con i lavoratori davanti alla sede dell’assessorato preoccupati per “i conti in rosso”.

“Questa – ha aggiunto l’assessore – è la strategia per una eccellenza sarda, già tra mercoledì o giovedì prossimo incontreremo nuovamente i sindacati con il nuovo presidente per portare avanti scelte condivise. Condividiamo la preoccupazione espressa dai rappresentanti dei lavoratori e siamo convinti che l’ambizione sia quella di rilanciare una realtà strategica per il sistema-Sardegna, non solo la salvaguardia, pur importante, di posti di lavoro – ha spiegato Fasolino – Sotacarbo non solo è strategica per disegnare un nuovo modello di sviluppo per la nostra isola ma è anche una fucina di intelligenze e di idee, capace di valorizzare la professionalità delle nuove generazioni e di offrire ad esse un’opportunità per metterle a frutto. Con questa consapevolezza e con il dialogo – ha concluso l’assessore – sono certo che supereremo le difficoltà e apriremo una nuova fase in cui Sotacarbo emergerà per quello che è già: una risorsa per la nostra isola, apprezzata a livello internazionale”.