Mercoledì prossimo, 9 dicembre, Abbanoa dovrà procedere alla chiusura dell’erogazione idrica in tutto l’abitato di Alghero. L’intervento è dovuto al completamento dei lavori ancora in corso sulla via Sant’Agostino, angolo via Manzoni, La chiusura dell’erogazione dell’acqua per tutta la città avverrà a partire dalle 8,30 fino alle 20,00.

L’annuncio dell’operazione arriva a stretto giro dopo le sollecitazioni del Sindaco Mario Conoci, che a seguito delle lamentele dei residenti della zona ha segnalato ad Abbanoa la lungaggine, estenuante, del cantiere all’incrocio tra le due vie tra le più interessate dal traffico. Lavori iniziati più di un mese fa, riguardanti il collegamento delle tubature contenenti valvole speciali di regolazione di pressione. L’operazione – secondo la comunicazione di Abbanoa – sarebbe stata eseguita “limitando al massimo la tempistica di esecuzione”. “Ad oggi – ha segnalato Mario Conoci con una lettera di alcuni giorni fa – dopo più di un mese dall’inizio dell’intervento, i lavori sono ancora in corso e dallo stato attuale risulta che occorra ancora molto tempo prima di poterli vedere ultimati”.

La situazione venutasi a creare nella zona oltre che arrecare grave disagio agli utenti di quella zona, ha pregiudicato la circolazione stradale ed i flussi di traffico determinando la congestione di alcuni importanti tratti viari urbani. “Situazione che poteva essere tollerata per un breve periodo, ma che oggi, stante l’inspiegabile protrarsi dei lavori, non può essere più sopportata”. La comunicazione arrivata oggi da Abbanoa riferisce del completamento dei lavori.