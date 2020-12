Massimiliano Sechi, 34enne sassarese, non ha ceduto alla tentazione di passare la vita a piangersi addosso ma, anzi, con determinazione ha creato un marchio di una business accademy che annovera tra i propri clienti società di prima grandezza, affiancandole in un percorso orientato a riorganizzarsi sul diritto e non il dovere che ha ognuno di dare il meglio di sé.

Prossimo Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 2018, più volte campione del mondo negli eSports, speaker internazionale e life mentor, ha creato #NoExcuses, un movimento nato sui social e declinato sino alla costituzione della NoExcuses Business Accademy, trasformando la sua filosofia di vita in un’attività di successo. Un unizio non facile: Massimiliano p nato con una malformazione che non ha permesso al suo corpo il completo sviluppo dei suoi arti. Più volte vittima di cyberbullismo e pregiudizi, Massimiliano non si è fermato e con sovrumana forza di volontà è riuscito a realizzare i suoi sogni perchè niente deve diventare un alibi per non impegnarsi al massimo per concretizzare il proprio progetto di vita.

“La mia missione è ispirare e guidare le persone e i professionisti a realizzarsi nella vita che desiderano, partendo dalla propria autenticità, senza scuse”, è il mantra con cui Sechi ha polverizzato pregiudizi altrui e alibi propri. Per tantissimi NoExcuses è stato un inno al coraggio, per lui oggi è un brand di successo. Sechi segue imprenditori e top manager, fa formazione in azienda ed eroga consulenze con l’obiettivo di preparare un’organizzazione ad affrontare le sfide con positività, consapevolezza e responsabilità, aiutando tutti a comprendere chi vogliono essere davvero, a dare valore a ciò che hanno, senza lamentarsi e senza scaricare all’esterno fallimenti e frustrazioni. Una lezione che in poco tempo NoExcuses Business Accademy ha impartito, tra gli altri, a Mercedes Benz, SanPaolo Invest, Banca Mediolanum e Deutsche Bank.