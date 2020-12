I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias (Su) hanno sanzionato per violazione delle norme anti Covid un 54enne di Gonnesa, insegnante, incensurato, sorpresi alle 4 di stamani a circolare per le vie del paese minerario senza giustificato motivo, a bordo dell’auto intestata alla madre.

Sempre stanotte a Villacidro, i Carabinieri del Radiomobile hanno contestato la violazione del divieto di uscita notturna, previsto dall’ultimo Dpcm per il contenimento della pandemia da Coronavirus. A deambulare per il centro abitato di Villacidro era un 73enne di San Gavino Monreale, che a mezzanotte e mezza è stato visto da un equipaggio dell’Arma e fermato. Alle contestazioni rivoltegli dai militari, l’anziano non sapeva fornire giustificazioni plausibili per la propria uscita notturna. Gli veniva pertanto irrogata la canonica sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro, con contestuale segnalazione alla Prefettura di Cagliari.