Se l’accordo sulla Brexit non risponderà ad alcune specifiche esigenze e verrà reputato “non buono”, in materia di pesca per esempio, la Francia ha dichiarato che è pronta a opporre il suo “veto”.

“Se l’accordo non sarà buono noi ci opporremo”, ha detto a Radio Europe1 il sottosegretario francese agli Affari europei Clément Beaune. Alla domanda poi se l’intenzione sia di opporsi con un veto, Beaune ha risposto: “Sì. Ogni paese ha diritto dei veto”.