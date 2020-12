Bruncuspina, anche le pernici si divertono sulla neve

Foto e video per gentile concessione di Cosimo Duras

La neve è caduta copiosa in tutta la zona del Gennargentu e specialmente sulle cime più alte dell’area montuosa sarda. Il Bruncuspina non è stato da meno, come mostrano le innumerevoli foto scattate negli ultimi giorni.

Nel suono assordante del silenzio, come testimoniato in alcuni scatti fatti da Cosimo Duras, alcune pernici, temerarie, si sono avventurate in mezzo alla neve, attraversando la strada che passa sulla seconda vetta più alta della Sardegna.

Ecco alcune foto delle pernici:

Il video del Bruncuspina con la neve