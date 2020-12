Parte anche a Carbonia il servizio di tamponi rapidi, dal lunedì al venerdì con disponibilità di 5 giorni settimanali. La postazione dove verranno effettuati i test, che saranno svolti in modalità drive through (quindi senza dover scendere dall’auto) e walking throug, è il Distretto Ex Inam di piazza Matteotti.

Il progetto viene realizzato in seguito all’accordo integrativo regionale approvato il 27 Novembre, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta esclusivamente per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi e limitatamente al periodo influenzale.