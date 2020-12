Contratto rinnovato fino al 30 giugno 2024: il Club Cagliari Calcio blinda uno dei suoi gioielli, Sebastian Walukiewicz, difensore polacco, classe 2000.

La sua prima stagione in serie A è terminata con 16 presenze tra campionato e Coppa Italia. In questa, invece, ha conquistato il posto da titolare e anche il ct polacco Brzeczek gli ha dato fiducia: ha debuttato nella massima rappresentativa del suo Paese lo scorso 7 ottobre, nell’amichevole contro la Finlandia giocata a Danzica, per poi collezionare altre due presenze.