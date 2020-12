Un sit-in dei sindacati si terrà a Cagliari, in piazza del Carmine, il prossimo 9 dicembre, in occasione dello sciopero nazionale del pubblico impiego indetto da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa.

I sindacati chiedono “necessarie risorse per lavorare in sicurezza, per avviare una vasta programmazione occupazionale e di stabilizzazione del precariato rinnovando la pubblica amministrazione e per il finanziamento dei rinnovi contrattuali”. Il sit-in è in programma dalle 9 alle 13 davanti alla sede della rappresentanza del Governo.