Il sindaco Paolo Truzzu, con un’Ordinanza, ha disposto, dal 4 dicembre 2020 al 21 gennaio 2021, nuove restrizioni.

Le misure sono valide per i quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova, in particolare nei tratti di strada sottoelencati e nelle aree che si trovano all’interno del perimetro individuato dalle seguenti vie e piazze: via Roma, piazza Ingrao, piazza Matteotti e vie perimetrali della piazza Matteotti nei tratti ad essa limitrofi, viale Trieste (nel tratto compreso tra via Roma e la via Pola), via Pola (nel tratto compreso tra viale Trieste e il Corso Vittorio Emanuele II), Corso Vittorio Emanuele II (nel tratto compreso tra la via Pola e la via Palabanda), via Palabanda (nel tratto compreso tra il Corso Vittorio Emanuele II e la via Sant’Ignazio da Laconi) via Sant’Ignazio da Laconi (nel tratto compreso tra la via Palabanda e la via Portoscalas), via Portoscalas (nel tratto compreso tra la via Sant’Ignazio da Laconi e la via Ospedale), via Ospedale sino all’intersezione con via San Giorgio, via San Giorgio, via Santa Margherita, nella piazza Yenne, nella via Scalette Santa Chiara, nella via Manno, scalette Monache Capuccine, via Cima, via Manno, Piazza Martiri, Piazza Costituzione, viale Regina Margherita, nonché nelle strade di seguito elencate e nelle aree che si trovano all’interno del perimetro individuato dalle stesse, Regina Elena, PiazzaGiovanni Marghinotti e viale Enrico Endrich, le seguenti prescrizioni:

i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati con eccezione di quelli ubicati all’interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via (ad esempio non esaustivo: uffici pubblici e privati, ospedali, caserme, etc.) dovranno restare chiusi dalle ore 20.00 alle ore 05.00;

i minimarket, la cui attività di vendita di prodotti alcolici dopo le ore 20.00 favorirebbe gli assembramenti i i comportamenti vietati citati in premessa, dovranno restare chiusi dalle ore 20.00 alle ore 05.00.

Sono fatti salvi i distributori automatici delle farmacie e parafarmacie e i distributori h24 limitatamente alla vendita di articoli parafarmaceutici e/o di igiene personale.

Estese anche dal 4 dicembre fino al 22 gennaio 2012, le disposizioni in materia di mercati, commercio su area pubblica, matrimoni e cerimonie funebri.