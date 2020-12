I Carabinieri della Compagnia di Macomer (Nu) stamani hanno scoperto un arsenale, nell’agro di Bosa (Or), in località “Turas” all’interno di un fortino risalente alla seconda guerra mondiale. A seguito del controllo effettuato militari di Bosa e Montresta, insieme ai colleghi del Nucleo cinofili e artificieri dello Squadrone “Cacciatori di Sardegna”, sono stati trovati 200 detonatori, 2 bobine (250 mt) di miccia deflagrante, 640 capsule da innesco e 400 munizioni da guerra per arma portatile di vario calibro in buono stato di conservazione.

Il materiale esplodente, di probabile fabbricazione inglese, potrebbe risalire alla seconda guerra mondiale. Il tutto è stato posto in sicurezza ed affidato agli artificieri dello Squadrone Cacciatori di Sardegna per le attività di verifica capacità esplosiva e distruzione. I Carabinieri di Macomer invece hanno avviato le indagini per accertare chi possa aver trasportato il materiale nel vecchio fortino e chi ne fosse a conoscenza della sua presenza. Infatti, essendo abbandonato, ma utilizzato, per la presenza di recenti masserizie e resti di alimenti, i militari non escludono alcuna ipotesi