Gli agenti del carcere minorile di Quartucciu (Ca) hanno salvato un detenuto magrebino di 16 anni che ha appiccato un incendio nella sua cella con intenti autolesionistici. Solo il tempestivo intervento degli Agenti della Polizia Penitenziaria ha evitato il peggio, intervenendo con estintori e portando il 16enne, gravato da una condanna per gravi reati, fuori dalla camera di detenzione e salvandogli la vita. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 per le prime cure, poi è stato trasportato in ospedale.

“Esprimo i miei complimenti ai tre poliziotti penitenziari per il loro tempestivo intervento, direi un gesto eroico, che hanno bloccato l’atto autolesionistico del detenuto straniero traendolo in salvo. Ribadire ancora una volta che detenuti con problemi psichiatrici non devono stare in carcere sembra come parlare al vento – afferma Giovanni Villa, della Fns Cisl Sardegna -, ma continueremo a farlo perché noi siamo responsabili. Altri pare lo siano meno, cosa sta facendo il Governo per risolvere questa problematica ? Questi eroi che lavorano in silenzio salvando vite abbiano il giusto riconoscimento”.