Una forte nevicata in Liguria, che sta interessando in particolar modo l’A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto, ha bloccato alcuni mezzi pesanti e auto. La Protezione civile invita a procrastinare le partenze e comunque a non prendere l’autostrada.

In Italia si apre domani un weekend caratterizzato dal forte maltempo, con neve copiosa sulle Alpi (accumuli di oltre un metro) piogge forti e temporali. Domani le sfavorevoli condizioni meteo riguarderanno soprattutto il Centronord, domenica prevalentemente il Sud.

E il maltempo dovrebbe proseguire per il Ponte dell’Immacolata secondo le previsioni di Carlo Migliore, meteorologo di 3bmeteo.com, che sottolinea come dopo il fine settimana proseguirà il passaggio di perturbazioni che comprometteranno le condizioni meteo su gran parte d’Italia nei primi giorni della prossima settimana. La causa di queste condizioni meteo avverse sarà l’estensione di un’area di bassa pressione attualmente presente tra l’Europa occidentale e il Regno Unito e tutta l’Italia.