Ha avuto un malore, solo in casa, e lo hanno trovato riverso sul pavimento privo di sensi, salvandolo da morte certa. L’episodio accaduto stanotte a Tuili (Su) quando i Carabinieri di Barumini sono intervenuti in via Umberto I, nell’abitazione di un vedovo 67enne che vive da solo perché i figli lavorano in nord Italia.

L’anziano,con problemi di salute, non rispondeva al telefono da molte ore e un suo compaesano se ne era reso conto, tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri. In realtà più persone si stavano preoccupando in quel momento, e realizzando che l’uomo potesse essere in pericolo grave hanno decidevano di chiamare il 112. Giunti sul posto i Carabinieri hanno suonato il campanello ma non avendo ricevuto risposta hanno deciso di entrare nell’abitazione seppur fosse tutto chiuso dall’interno.

I Carabinieri hanno chiesto allora il supporto dei Vigili del fuoco di Sanluri per forzare la porta d’ingresso e l’intervento del 118. Superato l’ostacolo i soccorritori hanno trovato l’uomo riverso per terra, colpito da un malore, privo di sensi ma ancora vivo. Lo hanno quindi affidato immediatamente alle cure degli operatori del 118, nel frattempo intervenuti. L’uomo è stato rianimato e stabilizzato poi portato in emergenza al Policlinico di Monserrato.