Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, nel Comune di Pabillonis. Sul posto è stata inviata la squadra di pronto intervento “7A” dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri intorno alle 12:45, in via Argiolas, per l’incendio di un garage che ha coinvolto anche un’autovettura all’interno e si è propagato ad attrezzature, materiali e a una catasta di legna.

Gli operatori dei Vvf all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area e con un’APS spento il rogo prima che si potesse propagare alla struttura dell’abitazione adiacente. Tra le fiamme è stata localizzata e messa in sicurezza una bombola di GPL portata all’esterno e raffreddata.

In supporto è intervenuta anche un’autobotte per un totale di due automezzi e sette operatori.

Tutta l’area circostante è stata messa in sicurezza. L’intervento si è protratto per alcune ore ed è terminato intorno alle 15:50. Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta.

I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.