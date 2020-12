Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, nel Comune di Iglesias. Sul posto è stata inviata la squadra di pronto intervento “5A” del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Iglesias intorno alle 14:00 in una strada interna della località di “Barega”, frazione tra i comuni di Iglesias e Carbonia, per un incidente stradale nel quale, per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro, una è uscita di strada e la conducente, una ragazza, è rimasta intrappolata all’interno.

Gli operatori dei Vvf giunti sul posto hanno provveduto a estrarre la ragazza dal veicolo affidandola al personale sanitario invitato dal 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, ed è stata subito trasportata all’ospedale Sirai di Carbonia, ma non risulta in pericolo di vita e le sue condizioni non sono gravi, mentre l’altra conducente dell’autovettura è rimasta illesa.

Al termine delle operazioni di soccorso i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando stazione di Iglesias per gestire la viabilità e per gli accertamenti e i rilievi di legge.