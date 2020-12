I vigili del fuoco sono intervenuti durante la notte in seguito alla segnalazione di una macchina in fiamme, in via Tintoretto nel quartiere di Mulinu Becciu.

Una volta sul posto, gli operatori dei vigili del fuoco hanno delimitato l’area e con un’APS e provveduto a spegnere il rogo prima che si potesse propagare verso i veicoli parcheggiati nelle vicinanze. In seguito, hanno messo in sicurezza l’area.

Ancora in fase di accertamento le cause del rogo.

Da inizio intervento, presenti sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato per l’ordine pubblico, per gli accertamenti e le indagini di loro competenza.

Alcune foto: