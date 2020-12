“Associazioni, professionisti, sindacati e tantissime cittadine e cittadini si stanno unendo a gran voce per dire NO al Disegno di Legge del così detto ‘Piano Casa’. Risuona ovunque un NO sdegnato di fronte a un testo sbagliato, anacronistico, dannoso per la conservazione della Sardegna e cieco di fronte a una qualsiasi idea di sviluppo”. Lo riporta la consigliera regionale in quota Progressisti, Maria Laura Orrù, con un post su Facebook, tramite il quale risponde a quanto scritto sui social dall’assessore regionale all’Urbanistica, Quirico Sanna. Il tema della controversia è il disegno legge del Piano casa che dovrebbe essere approvato entro il 31 dicembre 2020.

“A questi” continua Orrù “‘minoranze professionali autoreferenziali abituate a caviale e a champagne con la fascetta rossa e la casa in riva al mare‘ e a noi l’Assessore risponde, con un sarcasmo che non arriva a segno, senza entrare nel merito. Ma, liquidare con toni di dubbio gusto e fintamente rilassati non lo aiuterà”.