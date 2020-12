Prosegue da 8 giorni il lavoro dei Vigili del fuoco a Bitti, in provincia di Nuoro, per la rimozione di detriti e fango, per verifiche di stabilità sugli edifici e della tenuta della rete fognaria tombata.

Oltre 550 gli interventi svolti nel comune del nuorese da inizio emergenza, in rinforzo anche personale dal Lazio esperto nella conduzione di mezzi per il movimento terra inviato dal Centro Operativo Nazionale.

Nella clip le ultime operazione di rimozione del fango da via Cavallotti, importante e centrale via cittadina.