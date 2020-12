“Ieri è caduta la frana a Mezzocanale ma il sindaco aveva già chiuso la strada. La corrente è tornata adesso dopo 14 ore, però il danno è sui tralicci verso Palafavera. La casa la scaldiamo col caminetto , abbiamo gas per cucinare e candele” . Racconta così il lockdown da maltempo Silvia, una signora veneziana, dalla sua casa di Forno di Zoldo, una delle zone colpite dall’emergenza meteo di queste ore. Lungo l’Agodina è tutto un susseguirsi di frane e smottamenti, e c’è il pericolo della pioggia che si è aggiunta alla grande quantità di neve caduta, appesantendola. “Il telefono non ha campo se non in rari momenti – racconta Silvia – Siamo ancora isolati Per tornare possiamo fare il giro per il passo Staulanza , ma restiamo , forse anche tutta la settimana”. “Nevica da stanotte, per fortuna, adesso anche molto intensamente. Il problema è stato la pioggia che ha compattato la neve, rendendo il manto più pericoloso . La strada non aprirà fino a che non mettono al sicuro il crinale della montagna”.