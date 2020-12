Esordio rinviato per Marco Belinelli nelle file della Segafredo Virtus Bologna che oggi ha perso in casa 78-83 con il Banco di Sardegna Sassari.

L’azzurro tornato in Italia, nella squadra in cui cominciò a giocare, dopo 13 anni di Nba non è sceso in campo in quanto a corto di condizione fisica.

La guardia ex San Antonio Spurs (team con cui ha vinto un titolo Nba) aveva effettuato un riscaldamento praticamente nullo, segno che non è ancora a posto dopo essere rimasto fermo dallo scorso agosto. Così è rimasto per 40′ in panchina, in attesa di ritrovare la forma migliore.