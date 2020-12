In luce delle nuove restrizioni da Covid in giro per il mondo, l’unica data italiana dei Neck Deep, prevista per il 4 febbraio 2021, verrà spostata a questo giugno.

I paladini del pop punk melodico più trascinante e vivace degli ultimi anni non accennano ad abbassare la testa neanche per un secondo e si gettano di nuovo nella mischia, posticipando il loro tour pieno di tormentoni, live esuberanti e ritornelli toccanti a quest’estate, sempre ai Magazzini Generali di Milano.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per il concerto di questo giugno, il tassello più recente di un percorso italiano straordinario per il gruppo, che tornerà finalmente dei nostri dopo un’assenza di più di un anno.

14 GIUGNO 2021 | MAGAZZINI GENERALI, MILANO