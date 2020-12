Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, dopo aver saputo che in un appartamento di via Premuda, in città, si stava spacciando, hanno effettuato un controllo. Mentre accedevano all’interno del condominio hanno sentito l’inconfondibile odore dell’hashish, provenire dall’appartamento dove abitava A. M, 20enne cagliaritano, pregiudicato già noto alle Forze dell’Ordine per i reati in materia di stupefacenti.

I sospetti sono stati confermati quando gli agenti dopo aver sorpreso il giovane in camera da letto mentre armeggiava con un bilancino di precisione con ancora tracce di hashish, e una piccola cassetta di sicurezza al cui interno erano nascoste 76 dosi di hashish, per un peso complessivo di 52 grammi e 2 di marijuana. Nella cassetta c’erano anche 195 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento di pregresse vendite. Gli agenti hanno anche trovato, sotto l’armadio della camera da letto della madre, L. D. di 56 anni, una busta in cellophane contenente 97 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato unitamente al materiale utile al confezionamento delle dosi dello stupefacente e alla somma di denaro.

Madre e figlio, responsabili nella flagranza nel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati arrestati e trattenuti presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità giudiziaria.