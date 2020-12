I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Iglesias (Su) hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari per violazione delle norme per il contenimento dell’epidemia in corso un giovane 21enne cinese.

Stanotte intorno alle 3 nel corso di un servizio notturno finalizzato anche alla verifica delle violazioni del “coprifuoco” a Portoscuso (Su) il giovane è stato sorpreso in via Cagliari. Alle contestazioni rivoltegli dai militari non ha fornito giustificazioni plausibili per l’uscita notturna. Gli è stata contestata la sanzione pecuniaria amministrativa da 400 euro.