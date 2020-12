Domani, martedì 8 dicembre, la caccia si svolgerà regolarmente in Sardegna. Lo ha precisato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis.

“E’ opportuno ricordare che la Regione Sardegna ha competenza primaria in materia di caccia, perciò – spiega Lampis – essendo pervenuti numerosi quesiti e richieste di chiarimenti sulla giornata festiva di martedì 8, è bene precisare che l’attività venatoria si svolgerà regolarmente, anche con riferimento al cinghiale, seppure, per mero errore materiale, il Calendario venatorio regionale non riportava la giornata dell’8 dicembre”.

“L’attività si svolgerà nel pieno rispetto della legge regionale, con le limitazioni previste dalla Costituzione e dallo Statuto, oltre a quelle derivanti dalle norme comunitarie”, ha concluso l’assessore.