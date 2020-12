“A bordo sono state riscontrate gravissime carenze relative alla sicurezza della navigazione”. È la ragione del fermo amministrativo scattato per la motonave Ballista, battente bandiera panamense e con equipaggio di otto persone di nazionalità turca, azera, georgiana e tunisina, bloccata venerdì scorso nel porto di Oristano dopo l’ispezione del team specializzato Port State Control della Capitaneria di Porto. Inizialmente il Nucleo Nostromi del Porto aveva riscontrato una irregolarità relativa al superamento della massima quantità di carico trasportabile dalla nave, ed erano quindi scattati gli ulteriori accertamenti da parte nel nucleo ispettivo della Guardia costiera di Oristano.

Al termine delle verifiche gli specialisti della Capitaneria hanno individuato 15 irregolarità, di cui 13 talmente gravi da far scattare il fermo amministrativo e ulteriori verifiche. “La nave, che proveniva dalla Francia – spiegano dalla Capitaneria – non potrà ripartire dal porto di Oristano sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo, e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dal nucleo Port State Control della Capitaneria”.