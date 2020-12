Due esami in uno, fondamentali per il trattamento di molte patologie neoplastiche. Il nuovo sistema avviato dall’azienda del Brotzu di Cagliari mette insieme la tomografia computerizzata (TC) con mezzo di contrasto e la PET, solitamente eseguiti separatamente.

Una combinazione che offre un vantaggio evidente, grazie alla velocità delle informazioni ottenute, che viene considerata elemento determinante per il successo della terapia. Il progetto, che nasce dalla collaborazione della Medicina Nucleare e della Radiologia sotto il coordinamento della Direzione Aziendale dell’AOB, prevede l’esecuzione in un’unica giornata con un solo accesso per il paziente e un unico referto per il medico che prescrive la visita.

Molto importante anche il servizio di consegna referti online, nelle strutture di Medicina nucleare, Radiologia e Neuroradiologia. Il paziente potrà accedere al server del Brotzu e scaricare referti e immagini. Questa funzione è disponibile anche per lo specialista che in questo modo potrà avere disponibili gli esiti degli esami senza che il paziente debba andare di persona in ospedale o in ambulatorio. Un’importante novità che diminuirà gli accessi negli ospedali a tutela e garanzia di pazienti e operatori.