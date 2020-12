Il ministero dell’Ambiente ha diffidato stasera la Regione Sardegna ad autorizzare la caccia nella giornata di domani, 8 dicembre. In una lettera indirizzata all’assessore regionale all’Ambiente, il direttore generale del Ministero, Carlo Zaghi, scrive: “Si è appreso, a mezzo stampa, che codesto Assessorato ha autorizzato la caccia nel giorno 8 dicembre 2020, nonostante si tratti di una giornata di “silenzio venatorio” ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157″.

Secondo la legge, scrive il Ministero, “nei giorni di martedì e venerdì l’esercizio dell’attività venatoria è in ogni caso sospeso, in quanto trattasi di giornate di “silenzio venatorio””. Di conseguenza, conclude il Ministero dell’Ambiente, “si diffida codesta Regione dall’autorizzare qualsiasi attività che risulti in contrasto con le chiare disposizioni nazionali in materia venatoria, richiamando sin d’ora le precise responsabilità per il danno al patrimonio indisponibile dello Stato”.

