È stata attivata l’allerta per “Rischio idraulico a valle” a partire dalla tarda mattinata di martedì 8 dicembre 2020 nelle zone in prossimità alla diga di Genna Is Abis.

Le abbondanti piogge dei giorni scorsi, infatti, hanno portato il serbatoio artificiale realizzato dalla diga, al raggiungimento della massima capacità di regolazione. Pertanto saranno effettuate a partire da martedì 8 dicembre 2020, operazioni di scarico della diga con rilasci d’acqua a valle di entità variabile in funzione delle portate in ingresso al serbatoio.