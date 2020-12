Sarà una mattinata movimentata quella di domani, mercoledì 9 dicembre in via Pessina a Quartu Sant’Elena, infatti la famiglia Sainas dovrà subite lo sfratto e due persone anziane ultraottantenni sarà buttate per strada.

Una vicenda molto complicata, quella che ha portata a mettere all’asta la casa di via Pessina 21, ma che nasce da una “truffa” che un impresario quartese ha fatto a questa coppia di anziani.

Un raggiro vero e proprio raccontato bene dall’ex avvocato della famiglia e che ha portato ad una grande mobilitazione in difesa dei due anziani. Domani mattina in decine di troveranno davanti a casa per impedire lo sfratto e tanti in queste si stanno interessando del caso.

Nei giorni scorsi i figli dei due anziani sono andati anche davanti al bar di proprietà della figlia dell’impresario per denunciare la situazione e cercare una soluzione anche temporanea per impedire l’allontanamento da casa, ma nulla è stato possibile.

In tutto questo c’è anche il Decreto “Cura Italia” che prevede lo stop a sfratti e sgomberi fino al 31 dicembre 2020, ma il Tribunale di Cagliari non lo sta applicando e come è avvenuto nelle settimane scorse a Settimo San Pietro, anche questa volta il rischio è quello di vedere delle persone buttate in strada.