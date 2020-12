“A causa delle ingenti piogge, si segnalano delle criticità e dei pericoli nei punti evidenziati nelle immagini sotto riportate. Anche nel centro abitato sono stati transennate alcune aree, si raccomanda di evitare spostamenti non necessari e non sostare vicino a luoghi pericolosi o attraversare punti critici per rischio allagamenti e/o caduta di materiali dall’alto”, a comunicarlo è il Sindaco del Comune di Siliqua attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell’amministrazione comunale.

“La Protezione civile regionale ha esteso l’allerta con criticità ordinaria sino a domani sera. Per ora la situazione è sotto controllo, vi terremo aggiornati sulle evoluzioni nel nostro territorio”, conclude il primo cittadino