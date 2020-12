Il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Oristano nelle ultime 24 ore è stato impegnato in numerosi interventi per allagamenti da Bosa a Tresnuraghes, con le squadre di Cuglieri e Abbasanta a Cabras, Solarussa, Oristano, Terralba e Uras con le squadre della sede di via Zara.

Nella serata di oggi, nella zona di Capo Mannu, i pompieri sono anche intervenuti in collaborazione con il servizio 118, i carabinieri e i volontari per il soccorso di una persona che è stata colpita da un fulmine vicino a una delle torri di avvistamento e l’intervento vista la complessità è stato risolto con l’utilizzo di tecniche SAF “derivazione speleo alpino fluviale” e all’uso dei mezzi fuoristrada.

Il ferito è stato trasportato con assegnato codice rosso al

Brotzu di Cagliari.