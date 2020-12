Approvata, dalla Camera americana, la legge da 741 miliardi di dollari per la Difesa, con ben 335 sì e solo 78 no, una maggioranza quindi che sfida la minaccia di veto di Donald Trump nel caso non contenga la cancellazione della sezione 230, normativa che garantisce l’immunità ai giganti web per i contenuti di terzi.

Il provvedimento non solo non la include, ma prevede un’altra misura osteggiata dal presidente, la rimozione dalle basi Usa dei nomi di eroi confederati.

Il margine di sì supera i due terzi dei voti necessari a Camera e Senato per ribaltare (per la prima volta) l’eventuale veto.