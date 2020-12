Sino al 28 dicembre Cagliari festeggia “Natale 2020” con l’apertura tutti i giorni, domenica e festivi compresi, dei negozi nelle vie dello shopping, sulla direttrice Garibaldi-Manno e dintorni. Promosso dal Consorzio Centro Storico, in collaborazione con Croce Rossa Italiana comitato di Cagliari e il sostegno del Comune, pur ridotto per il rispetto dei decreti governativi contro la pandemia da Covid-19, il programma prevede una raccolta di beneficenza di generi alimentari, giocattoli e libri per bambini.

Le tante e colorate luminarie, gli addobbi del concorso “Natale in vetrina” e l'”Ape calessino tour”, faranno il resto per accompagnare al meglio e in sicurezza, visitatori e cittadini nel clima di festa. Mascherine e distanziamento fisico, dunque, non scalfiscono quest’anno l’intesa tra il Comune, i commercianti e l’associazionismo cittadino.

Dalle 10 del mattino alle 8 di sera, chiunque potrà donare qualcosa o acquistare un regalo nei negozi aderenti, per contribuire alla raccolta di regali. A recapitarli ci penseranno le donne e gli uomini della Croce Rossa Italiana”. Oltre al concorso “Natale in vetrina” che renderà più elegante e festoso lo shopping natalizio per le vie del centro storico, quartiere Marina compreso, e che premierà la vetrina natalizia più bella con un soggiorno di una settimana in una struttura alberghiera sarda, “novità di quest’anno riguarderà il piacere di potere fare il turista a casa propria”, ha spiegato Stefano Rolla, commerciante e presidente dell’associazione Strada Facendo.

“Basterà infatti chiamare l’Ape calessino per spostarsi in città in un modo semplice e divertente. Nessun assembramento, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e dunque in piena sicurezza”.