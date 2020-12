L’88% dei genitori italiani ritiene che la didattica a distanza stia generando lacune nella formazione linguistica dei propri figli e corre ai ripari attraverso attività extrascolastiche (“spesso” per il 70% degli intervistati).

Sono i risultati emersi dall’ultima survey Fluentify, azienda che opera nel settore della formazione linguistica, e che ha lanciato Young Learners, una piattaforma di insegnamento della lingua online dedicata ai ragazzi giovanissimi tra i 5 e i 13 anni che potranno, in totale sicurezza, essere affiancati da oltre 200 insegnanti madrelingua certificati.

“Young Learners è un progetto in cui crediamo fortemente – commenta Claudio Bosco, coo di Fluentify – perché attraverso un metodo di formazione all’avanguardia e studiato ad hoc per i più giovani può contribuire velocemente a ottenere risultati di qualità nell’apprendimento dell’inglese e a creare un approccio positivo verso la conoscenza delle lingue oltre che la piena libertà e fiducia nel conversare in lingua con altre persone”.