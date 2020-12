Il nuovo rapporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) afferma che la pressione dei ricoveri da nuovo coronavirus nelle terapie intensive della Sardegna è in diminuzione. Rispetto alla soglia del 30% stabilita dal ministero della Sanità, la percentuale dell’occupazione dei posti letto è infatti al 34%, il valore più basso registrato nelle ultime tre settimane nell’Isola.

Stabile, invece, al 37%, l’occupazione dei posti nelle non intensive. In questo caso la Sardegna è sotto la soglia critica del 40%. Quanto all’indice di contagiosità R(t), l’ultimo dato dell’Istituto superiore di Sanità, relativo alla settimana tra il 23 e il 29 settembre, colloca la Sardegna a 0.67, tra i più bassi in Italia. Il valore riguardante la settimana successiva sarà aggiornato venerdì prossimo.