Cagliari, tappeto di siringhe usate in via Serbariu: la denuncia di Valerio Piga

Un tappeto di siringhe, usate e pericolose. La denuncia arriva da Valerio Piga di Arrosa, che con un video mostra la situazione di degrado e di pericolosità in via Serbariu a Cagliari.

“Circa un mese fa in una trasmissione Rai il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu aveva garantito che si sarebbe intervenuto insieme ad Area ed alla Regione Sardegna per risolvere lo scempio di fronte alla scuola materna di via Serbariu” scrive Valerio. “Dagli studi Rai sia la presentatrice che gli ospiti ‘rimproveravano’ al Sindaco che i bimbi non erano in sicurezza, vista la presenza di migliaia di siringhe usate e quant’altro. Sono andato a controllare ed ho registrato un breve video. secondo voi ha risolto?” conclude.

La segnalazione è stata inserita nella rubrica “Mobilitati con noi!” di Cagliaripad.