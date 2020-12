“Partiamo subito con le attività di sostegno alle imprese, non c’è tempo da perdere. Ci sono le risorse e dobbiamo metterle immediatamente a correre”. Così il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, commenta la pubblicazione oggi dell’Avviso Pubblico per la determinazione del fabbisogno necessario agli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive che hanno subito danni dall’alluvione del 28 novembre.

L’Avviso è del GAL Nuorese Baronia e fa seguito alla deliberazione di domenica scorsa da parte del Consiglio comunale. Possono presentare domanda anche le attività economiche e produttive che hanno subito un calo di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa dell’emergenza COVID-19. “Abbiamo avviato un cammino che passo dopo passo- aggiunge il sindaco di Bitti – permetterà al nostro sistema produttivo e quindi al paese di ripartire ridando le giuste speranze sul futuro a molte famiglie”. Il sostegno verrà erogato sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, differenziato in base alla tipologia del danno subito, e sino a capienza della dotazione finanziaria, oltre 450mila euro raccolti grazie alle donazioni arrivate per sostenere la Comunità bittese a seguito del recente evento calamitoso.

Il GAL Nuorese Baronia è il soggetto responsabile della gestione dell’Avviso, della ricezione della domanda di sostegno, dell’istruttoria tecnico amministrativa, degli atti del procedimento, e della predisposizione dell’elenco di pagamento. Il Comune di Bitti è il soggetto responsabile della corretta gestione delle attività di controllo e di pagamento. La domanda dovrà essere prodotta utilizzando l’allegato Scheda C di “Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive” che dovrà essere consegnata a mano al GAL Nuorese Baronia, in via Deffenu 130, Bitti entro il 15.12.2020 o trasmessa all’indirizzo Pec galnuoresebaronia@pec.it.