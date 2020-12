Nascondeva nella sua abitazione quasi dieci chili di droga. Un 51enne, iniziali G.G., è stato arrestato dagli agenti della Questura di Cagliari.

La Squadra Volante, mentre passava ieri in via Del Lentisco, ha notato l’uomo che, con passo svelto, si dirigeva verso un’auto parcheggiata, cercando di eludere un possibile controllo di polizia. Gli agenti, insospettiti da questo atteggiamento, hanno bloccato il 51enne: addosso aveva 130 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. Ritenendo probabile che la somma altro non fosse che il provento dell’attività di spaccio, i poliziotti hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione dell’uomo.

All’interno della casa infatti, gli agenti hanno trovato numerosi panetti di hashish e ingenti quantitativi di marjuana nascosti in varie parti della camera da letto, conservati dentro a delle buste di plastica. In cucina, ben nascosti in una mensola, sono stati rinvenuti altri 8 involucri di plastica contenenti cocaina, altra marjuana e hashish, un bilancino di precisione. In più anche 650 euro tra banconote e monete.

Inoltre, con la collaborazione dell’Unità Cinofila Antidroga, sono stati rinvenuti altri bustoni di plastica contenenti numerosissime infiorescenza di marjuana e hashish. All’esterno dell’abitazione, poi, è stata trovata anche una pistola scacciacani, priva del tappo rosso, con un caricatore contenete quattro cartucce.

Il quantitativo di droga sequestrato, analizzato nei laboratori della Polizia scientifica, è stato di 5,7 kg di marijuana, 3,5 di hashish e 20 gr circa di cocaina.

Il 51enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e portato nel carcere di Uta.