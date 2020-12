Casi in aumento in Sardegna: l’Isola è infatti tra le poche regioni italiane in cui aumentano i casi attualmente positivi (925) per 100.000 abitanti. Inoltre, si trova al quarto posto in percentuale per incremento di casi di Covid, con il 13,2%. La nota positiva è che la seconda isola del Mediterraneo è anche una delle cinque aree in cui non sono diminuiti i casi testati per 100.000 abitanti: i controlli nell’ultima settimana sono stati 1348. I dati sono forniti dall’ultimo report della Fondazione Gimbe.

Positiva anche la percentuale dei pazienti Covid ricoverati in rapporto ai posti disponibili: 37%. Superiore alla soglia del 30% le terapie intensive, che si attesta al 34.

“Siamo in una fase estremamente delicata dell’epidemia – spiega Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione GIMBE inquadrando la situazione nazionale – per almeno tre ragioni: innanzitutto con oltre 700 mila attualmente positivi è impossibile riprendere il tracciamento dei contatti; in secondo luogo, ci attendono lunghi mesi invernali che favoriscono la diffusione di tutti i virus respiratori; infine, sino a metà gennaio non sapremo se l’impatto dell’influenza sarà, come auspicato, più contenuto rispetto alle stagioni precedenti. In tal senso, arrivare a quel momento con gli ospedali saturi potrebbe avere conseguenze disastrose per la salute e la vita delle persone”.