“Tutti gli ex dipendenti Aras, compresi quelli del laboratorio di analisi, saranno assorbiti dall’Agenzia Laore e tutte le attività già programmate saranno portate avanti”. Lo precisa l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, che ha convocato per domani un incontro con i commissari di Agris e Laore e i liquidatori dell’Aras (che cesserà l’attività il 31 dicembre prossimo).

“L’accordo è in chiusura – sottolinea l’esponente della Giunta Solinas – e le voci messe in giro nelle ultime ore sono totalmente infondate. Si stanno creando inutili allarmismi, per miseri interessi di bottega, sulla pelle di lavoratori che hanno aspettato a lungo una soluzione positiva della vertenza”