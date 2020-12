Travolta da un’auto mentre attraversava la strada, una donna di circa 50 anni è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’incidente è avvenuto in arda mattinata in via Fiume a Quartu Sant’Elena.

Dopo l’investimento, l’automobilista si è subito fermato per soccorrere la ferita. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza del 118.