Oggi in tarda mattinata una squadra dei Vigili del fuoco di Oristano è intervenuta sulla SP 67 nei pressi di Simaxis per un incidentale stradale di un fuoristrada, che per motivi in fase di accertamento si è ribaltato.

Il conducente è stata estratto dal veicolo e consegnato al personale del servizio 118. Successivamente è stato trasportato con l’elicottero del servizio regionale presso un presidio ospedaliero.

Le foto: