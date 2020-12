A Cagliari sarà completamente modificata la viabilità in una delle arterie più importanti della città. Nel giro di qualche giorno, da sabato 12 dicembre 2020 meteo permettendo, nel viale Marconi sarà infatti introdotto il senso unico di circolazione veicolare in entrata da Quartu Sant’Elena, che partirà dal ponte sul Canale di Terramaini, sino allo svincolo in corrispondenza dell’Asse Mediano.

Con la cancellazione del doppio senso di marcia troveranno spazio due corsie preferenziali, in entrambe le direzioni, riservate al trasporto pubblico, nuovi marciapiedi e l’illuminazione pubblica. Il verde sarà mantenuto e migliorato, così come le alberature, cui numero rimarrà inalterato rispetto alla situazione attuale .

La direzione di marcia Cagliari/Quartu verrà garantita dalla Strada Arginale, che si sviluppa dallo svincolo di via Berlino sull’Asse Mediano, sino al ponte sul Terramaini, dove la strada Arginale si innesta sul viale Marconi, prima dello svincolo di Is Pontis Paris. Pertanto, per chi proviene dall’Asse Mediano (direzione da via Cadello/SS 131, da via San Benedetto e da via Chiabrera etc.), non sarà più possibile immettersi in viale Marconi verso Quartu (nell’attuale semaforo che regola le intersezioni tra le rampe dell’Asse Mdiano e viale Marconi), ma dovrà proseguire sull’Asse Mediano sino allo svincolo con via Berlino. E utilizzando la rampa apposita, immettersi sulla strada Arginale verso Quartu. In alternativa, deviare su via Galvani e utilizzare la via Mercalli per immettersi sulla Strada Arginale.

Allo stesso modo il traffico provenienti dalla direttrice via San Benedetto/viale Marconi: all’intersezione con l’Asse Mediano, potranno immettersi su quest’ultimo, per effetto di una nuova sistemazione e regolamentazione delle fasi semaforiche dell’intersezione e dell’impianto esistente.

Ai veicoli provenienti dalla strada Arginale sarà possibile accedere al viale Marconi (a senso unico), attraverso la via Mercalli, nonché dalla bretella già esistente, e attualmente interdetta, localizzata prima del ponte della Strada Arginale sul Canale di Terramaini.

“Una vera e propria rivoluzione per la mobilità metropolitana”, confermano il sindaco Paolo Truzzu e l’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu, riferendosi all’alto numero dei residenti nei centri di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Selargius, Quartucciu e Monserrato.

Si tratta dunque di “un progetto importante che ha principalmente tre obiettivi: aumentare la sicurezza stradale e ridurre la percentuale di incidentalità, garantire la l’accessibilità di strada e attività commerciali anche a perdoni e infine far defluire il traffico più agevolmente, rendendo al contempo il trasporto pubblico locale più vantaggioso in termini di tempo di percorrenza”.

Al Municipio di Cagliari con il sindaco Paolo Truzzu e l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu, anche il sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Milia, il sindaco di Selargius Gigi Concu, il sindaco di Monserrato Tommaso Locci, il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu, tutti concordi sulla valenza dell’intervento, anche sotto il profilo dei benefici ambientali, sebbene per ora soltanto in via sperimentale. Terminata quella, analizzati i dati, sarà decisa l’introduzione in via definitiva oppure il ritorno al doppio senso di marcia.