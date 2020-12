Il ministero della Salute ha diffuso l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di un lotto di spalmabile Valsoia per una contaminazione da proteine del latte, un allergene. Il prodotto, denominato “preparazione alimentare a base di estratto di soia fermentato”, è venduto in vaschette da 125 grammi con il numero di lotto L3210 e la data di scadenza 01/03/2021.

Lo spalmabile richiamato è stato prodotto per Valsoia Spa nello stabilimento di Sterilgarda Spa di via Medole 52 a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova.

Fonte: Sportello dei Diritti