Don Vincenzo Pirarba è deceduto e il paese di Talana, nel Nuorese, è in lutto. Il parroco 79enne, che era ricoverato in ospedale per il Covid, era risultato positivo al virus dai primi di ottobre.

Dopo una decina di giorni passati a casa, le sue condizioni si erano aggravate ed era stato ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro in Rianimazione, dove oggi si è spento.

Il sacerdote, originario di Villagrande, l’8 maggio scorso si era ritrovato suo malgrado al centro di un episodio di cronaca nera: mentre si trovava nella sua casa di Porto Frailis, a Tortolì, era stato pestato a sangue da un malvivente che voleva introdursi nella sua casa a scopo di rapina. Dopo un breve ricovero all’ospedale di Lanusei era stato dimesso. Per quel fatto era stato arrestato un ragazzo di 18 anni.