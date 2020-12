Federico Pasquini, general manager ed ex coach, ha firmato il rinnovo del contratto sino al 2024 con la Dinamo Banco di Sardegna. “Uomo mercato” dei biancoblu sin da quando alla guida della società si è insediato Stefano Sardara, col quale aveva già lavorato nelle serie minori, Pasquini è il pilastro su cui il patron del Banco intende fondare la programmazione del prossimo quadriennio. Tre le parole d’ordine: continuità, identità e crescita. Obiettivi che la Dinamo intende continuare a perseguire sul campo e non solo. Ferrarese, 47 anni, Federico Pasquini è a Sassari dal 2010, quando in panchina ha condotto alla salvezza nella B dilettanti la Robur, di cui Stefano Sardara era presidente.

“Federico Pasquini è un uomo Dinamo, perché ha sposato il progetto biancoblu dagli albori, ma è una figura fondamentale per noi anche grazie alle competenze tecniche e alle spiccate capacità di assistere i coach nella loro visione”, commenta Sardara. “Ci proiettiamo con lui verso un nuovo quadriennio in cui poter crescere insieme, fissando nuovi ed entusiasmanti obiettivi in un momento delicato per lo sport, guardare insieme al futuro è un privilegio e uno stimolo per costruire con ambizione il cammino del club”. Ringraziando il general manager per aver sposato ancora il progetto, il presidente sottolinea che “il capitale umano è una componente essenziale del nostro mondo e sono felice di programmare le prossime stagioni con serenità”.