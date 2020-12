I fanti della Brigata Sassari e gli uomini del Corpo forestale lasciano Bitti, paese colpito dall’alluvione il 28 novembre scorso.

Dopo 767 interventi, ridurranno il loro impegno anche i Vigili del fuoco. “Non dimenticheremo mai ciò che avete fatto per nostro paese, per le tante persone in difficoltà che in voi hanno visto degli angeli arrivati per soccorrerli in un momento terribile – ha detto il sindaco Giuseppe Ciccolini nel momento dei saluti – Nel ringraziavi uno per uno mi auguro che possiate tornare a Bitti, riattraversare le vie ed entrare nelle tante case che avete liberato dall’acqua e dalle macerie. Nel vivere questa disgrazia abbiamo avuto la fortuna di scoprire una rete di solidarietà umana e di pronto intervento istituzionale di cui dobbiamo essere fieri e orgogliosi: grazie di cuore a tutti e a bo lu torrare in cosas de bonu“.

Oggi a Bitti si insedia la Commissione, coordinata dal sindaco, che dovrà valutare la sicurezza delle strutture private danneggiate dall’alluvione. E si conclude l’ultima delle due giornate di screening per il monitoraggio dei contagi da covid 19, dedicati alla popolazione. Ieri, su circa 430 tamponi rapidi effettuati dagli operatori sanitari dell’ambulatorio comunale, si è riscontrato un solo caso di positività.