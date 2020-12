È stato affidato l’appalto per la ristrutturazione e trasformazione dell’hangar di Is Mirrionis a Cagliari nella casa del quartiere. Lo scrive la consigliera comunale in quota Progressisti, Francesca Ghirra.

“Il piano è parte integrante di ITI Cagliari” scrive la consigliera “e l’intervento territoriale integrato da 15 milioni grazie a cui si riqualificheranno alloggi popolari, spazi ed edifici pubblici (oltre all’hangar, la piazza del mercato e l’ex scuola di via Abruzzi) per attivare politiche socioculturali studiate ad hoc per il quartiere di Is Mirrionis. Ora non ci resta che aspettare la partenza dei lavori”.