Un uomo di 57 anni, originario di Cagliari e domiciliato a Bologna, è stato denunciato dalla Polizia che lo ritiene un ladro ‘seriale’ specializzato nei furti all’interno di alcuni ospedali di Bologna.

Avrebbe rubato portafogli, tessere bancomat e carte di credito a degenti ricoverati e loro parenti che si trovavano in reparto per assisterli, per poi utilizzare le carte per fare acquisti con il sistema ‘contactless’ in negozi e supermercati. Secondo la Polizia, l’uomo si muoveva con grande padronanza e conoscenza degli ospedali, in particolare il Bellaria e il Sant’Orsola.

Molto utili alle indagini sono state le immagini del circuito di videosorveglianza dei stessi ospedali, incrociate con i video delle attività commerciali dove il ladro si recava a fare compere subito dopo avere sottratto i portafogli. L’uomo, già con precedenti per reati dello stesso tipo e per furti in ospedali di altre città, è stato individuato sebbene nei filmati indossasse la mascherina che copriva parzialmente il volto. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare gli indumenti che indossava durante la commissione dei furti.